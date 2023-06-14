Гендиректора МАГАТЭ Гросси ждут на ЗАЭС 15 июня

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Визит генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси на Запорожскую атомную станцию ожидается в четверг, 15 июня, сообщил врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий.

"Ждем Гросси на ЗАЭС 15 июня, визит перенесен на сутки", - сказал Балицкий "Интерфаксу".

По словам врио губернатора, на повестке дня будут стоять вопросы безопасности станции.

Ранее в среду советник главы концерна "Росэнергоатом" Ренат Карчаа сообщил "Интерфаксу", что прибытие делегации МАГАТЭ на ЗАЭС в Энергодаре планировалось на среду, но оно отложено по неизвестной причине.

Ранее генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси объявил, что цель очередного посещения Запорожской АЭС – оценить ситуацию после разрушения плотины Каховской ГЭС и проконтролировать соблюдение пяти основных принципов защиты АЭС, которые он представил Совбезу ООН. Также он заявлял о планах усилить присутствие инспекторов МАГАТЭ на станции, заменив текущую команду на более многочисленную.

Представители МАГАТЭ во главе с Гросси уже посещали ЗАЭС дважды за последний год. После этого на станции остаются несколько специалистов агентства, которые периодически меняются.

Запорожская АЭС – самая крупная атомная станция в Европе, имеет шесть энергоблоков ВВЭР-1000. Станция не вырабатывает электроэнергию с 11 сентября 2022 года.

Объекты станции объединены во ФГУП "Запорожская АЭС" и находятся в собственности РФ. Оператором является АО "Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС", учрежденное АО "Росэнергоатом" (входит в ГК "Росатом").