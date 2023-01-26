Пенсии жителям новых регионов с 1 марта будут назначаться по российским нормам

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Пенсии для жителей новых территорий РФ с 1 марта будут назначаться по заявлениям в соответствии с российскими нормами, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

"Следующий значимый законопроект о пенсионном обеспечении новых регионов. Он предусматривает, что с 1 марта пенсии для их жителей станут назначаться по заявлениям по российским нормам", - сказал Мишустин в ходе заседания правительства в четверг.

Он отметил, что у многих жителей новых территорий сейчас нет возможности подтвердить свой заработок и стаж, предоставив документы от работодателей или государственных и муниципальных органов. В таких ситуациях им будут помогать специально созданные межведомственные комиссии, которые проследят за тем, чтобы права граждан были защищены.

"Как и по всей стране, пенсии и надбавки к ним будут индексироваться. От своевременного выполнения таких обязательств напрямую зависит качество жизни людей. Они должны четко исполняться в каждом регионе РФ", - сказал Мишустин.