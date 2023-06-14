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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:35

Пострадавшие на Новочеркасской ГРЭС находятся в состоянии средней тяжести

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Три сотрудника Новочеркасской ГРЭС, пострадавшие при пожаре, находятся в состоянии средней степени тяжести, сообщили "Интерфаксу" в Министерстве региональной политики и массовых коммуникаций Ростовской области. Все трое находятся в больнице.

Пожар на ГРЭС произошел днем 14 июня. Сообщалось, что загорелась кровля 6-го энергоблока, затем - что горел ангар между энергоблоками. Пожар потушили. Площадь возгорания составила 200 кв. метров.

Причиной пожара назван выброс газа и его возгорание при плановых работах. Губернатор региона Василий Голубев сообщил, что информация о взрыве перед пожаром на Новочеркасской ГРЭС не подтверждается.

Из-за пожара работа ГРЭС была остановлена. Для потребителей в Ростовской области будут введены временные ограничения в поставке электроэнергии.

Новочеркасская ГРЭС Ростовская область Новочеркасск Василий Голубев
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