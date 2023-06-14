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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:35

Что произошло за день: среда, 14 июня

Заявления о здоровье депутата Адама Делимханова, наводнение в Сочи, I чтение законопроекта о повышении призывного возраста в РФ, прощание с Сильвио Берлускони

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что депутат Адам Делимханов жив и не получал ранений. Ранее в среду депутат Госдумы Дмитрий Кузнецов со ссылкой на председателя нижней палаты Вячеслава Володина сообщил, что Делимханов "жив и здоров". Заявления были сделаны на фоне сообщений СМИ о том, что депутат попал под обстрел и был ранен.

- На Новочеркасской ГРЭС произошел пожар. Пострадали три сотрудника, их состояние оценивается как средней степени тяжести. Пожар потушили, энергоснабжение потребителей было восстановлено.

- В Сочи из-за ливней вышли из берегов реки Мацеста и Мзымта, что вызвало наводнение. В Абхазии ливень подтопил Гагру и повредил дорогу в РФ, было прервано железнодорожное сообщение с Россией.

- Крупнейшие банки РФ обсуждают создание конкурента платежной системе "Мир", сказал председатель правления Тинькофф банка Станислав Близнюк в кулуарах открывшегося в среду ПМЭФ-2023. В ВТБ сообщили об участии в дискуссии.

- Дмитрий Песков заявил, что Россия может выйти из "зерновой сделки" по окончании нынешних сроков, а не досрочно.

- Госдума приняла в I чтении законопроект о поэтапном повышении призывного возраста. Согласно документу, призыву в 2024 году подлежат граждане в возрасте от 19 до 30 лет, в возрасте от 20 до 30 лет - в 2025 году, в возрасте от 21 года до 30 лет - с 1 января 2026 года.

- Глава ЦИК РФ сообщила о желании четырех новых регионов провести выборы в сентябре. По словам Эллы Памфиловой, решение по вопросу может быть принято в четверг.

- Херсонские власти оценили затраты на восстановление Каховской ГЭС в 200 млрд руб. Работы займут около полутора-двух лет, но начать их можно будет только после окончания боевых действий, сообщил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо. По всему региону введен режим ЧС федерального уровня.

- Дума отклонила проект о страховании средств на индивидуальных инвестиционных счетах.

- В Милане прошла церемония прощания с бывшим премьер-министром Италии Сильвио Берлускони. В Миланском соборе присутствовали около двух тысяч человек, в том числе президент и премьер Италии Серджо Маттарелла и Джорджа Мелони, а также премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что российскую сторону не приглашали.

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