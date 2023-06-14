Жителям Херсонской области выдали более 10 тыс. сертификатов на покупку жилья на Кубани

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Более 10 тыс. жителей Херсона получили сертификаты на покупку жилья в Краснодарском крае, из них порядка 7 тыс. - уже приобрели квартиры или дома, сообщает в среду пресс-служба администрации края.

"В Краснодарском крае жителям Херсонской области выдали 10812 сертификатов на покупку жилья. Уже оплачены 7215 сертификатов. С их помощью можно приобрести жилье на первичном или вторичном рынке недвижимости", - говорится в сообщении.

Отмечается, что, по статистике, жители Херсонской области чаще всего выбирают квартиры в Краснодаре, Анапе, Динском и Крымском районах.

В настоящее время в пунктах временного размещения продолжает оставаться более 4,4 тыс. жителей Херсона, в том числе с полученными, но еще не реализованными сертификатами. Большая часть из них сейчас выбирают жилье, добавили в пресс-службе краевой администрации.