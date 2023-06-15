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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:35

Новочеркасская ГРЭС возобновила работу после пожара

Новочеркасская ГРЭС возобновила работу после пожара
Последствия возгорания на шестом энергоблоке Новочеркасской ГРЭС
Фото: ГУ МЧС по Ростовской области/ТАСС

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Новочеркасская ГРЭС ОГК-2 возобновила работу после возгорания кровли на 6-м энергоблоке, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ГРЭС.

"Новочеркасская ГРЭС возобновила работу в Единой энергосистеме России. После выполнения обследования и инфраструктуры 15 июня в 04:07 мск включен в сеть энергоблок №3 и несет нагрузку, подготавливается запуск других энергоблоков", - сказали в пресс-службе.

Всем потребителям, отключенным от энергоснабжения после пожара, подано напряжение.

В среду днем загорелась кровля на 6-м энергоблоке Новочеркасской ГРЭС на площади 200 кв. метров. В 16:26 пожар был полностью потушен.

Начальник ГУ МЧС России по Ростовской области Сергей Филиппов заявил, что пожар произошел из-за выброса газо-воздушной смеси с последующим горением во время плановых работ.

Из-за пожара работа ГРЭС была приостановлена. В результате около 364 тыс. человек (по состоянию на 16:00 по Москве - ИФ) коснулись ограничения на потребление электроэнергии, введенные из-за пожара. Больницы и особо значимые социальные объекты под ограничения не попали. Поэтапное подключение потребителей началось с 16:16.

Филиал ПАО "Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии" (ПАО "ОГК-2") Новочеркасская ГРЭС расположена в Новочеркасске Ростовской области в 53 км от Ростова-на-Дону. Наряду с Ростовской АЭС, является основной базовой электростанцией в Ростовской энергосистеме. Установленная мощность 2258 МВт.

Новочеркасская ГРЭС Ростовская область
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