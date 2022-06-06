Песков отметил спорные эпизоды в деятельности "Ельцин центра"

При этом он добавил, что признать организацию иноагентом можно только по критериям, прописанным в законе

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - В Кремле отметили, что в работе "Ельцин центра" были эпизоды, вызывавшие широкую дискуссию, но признать организацию иностранным агентом можно, только действуя в соответствии с законом.

Так пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на брифинге прокомментировал призывы режиссера Никиты Михалкова признать "Ельцин центр" иноагентом, поскольку "деятельность центра наносит не меньший вред, чем "Эхо Москвы"" (радиостанция не была признана иноагентом, но в марте ее вещание было прекращено, а сайт заблокирован по требованию Генпрокуратуры за призывы к экстремизму и фейки о спецоперации по освобождению Донбасса).

Песков сказал, что не знаком с предложениями Михалкова.

"Есть в законе определенные критерии иноагента, и Минюст, собственно говоря, руководствуется этими критериями, которые четко закреплены в законе, - продолжил он. - Некоторые эпизоды, связанные с работой этого центра, действительно, они вызывали широкие споры, широкие дискуссии в общественности. А дальше нужно руководствоваться строго законом каждый раз, когда кого-то объявляют иноагентом".

На уточняющий вопрос, как лично президент относится к деятельности "Ельцин-центра", пресс-секретарь главы государства ответил: "Я не могу вам точно сказать, но знаю, что он в свое время посещал этот центр".

"Ельцин Центр" был открыт в Екатеринбурге в ноябре 2015 года. На его открытии присутствовал Владимир Путин. Михалков в 2016 году раскритиковал работу "Ельцин Центра", в котором, по его словам, "ежедневно происходит инъекция разрушения национального самосознания людей", и предложил изменить характер его деятельности в плане подачи информации об истории страны. Его слова возмутили вдову Ельцина Наину. В декабре 2016 года он посетил это учреждение и только укрепился в своей оценке.

После этого о "Ельцин Центре" высказался Путин. Он согласился, что организации следует уточнить подачу информации об истории России, но предложил не обострять дискуссию. Михалков продолжил критиковать центр.

В октябре 2021 года музыкант Вадим Самойлов нецензурно высказался о "Ельцин Центре", выступая в нем в рамках фестиваля UralMusicNight. После этого "Ельцин Центр" заявил, что намерен прекратить сотрудничество с организаторами UralMusicNight, а Олег Газманов заступился за Самойлова и предложил закрыть "Ельцин Центр".

В последнее время "Ельцин Центр" и Екатеринбург в целом критикует тележурналист Владимир Соловьев.