Московский филиал "Ельцин Центра" скоро откроется после реставрации

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Сроки открытия московского филиала "Ельцин Центра" были сдвинуты из-за сложности проекта реставрации здания, выделенного организации, но работы иду и уже близки к завершению, заявил RTVI исполнительный директор центра Александр Дроздов.

Фонд "Президентский центр Бориса Ельцина" (Ельцин Центр) был создан в 2008 году для изучения исторического наследия первого президента России и института президентства в стране. Под эгидой Центра действует Музей первого президента России и архив его имени.

Здание "Ельцин Центра" было открыто в Екатеринбурге ноябре 2015 года. В Москве у организации есть помещения на Большой Полянке. Также фонду было передано в аренду здание усадьбы Долгоруковых—Бобринских на Малой Никитской улице XVIII века постройки, предполагалось, что фонд размесится в нем после реставрации.

"Были проблемы, связанные прежде всего с проектом, он оказывался по ходу работ сложнее, в общем, там потребовались значительные корректировки. Все-таки к зданию не притрагивался по-настоящему серьезно никто с начала XIX века. (...) Дело не в пандемии. (...) Теперь дело идет к завершению, получается очень, мне кажется, достойный и красивый объект культурного наследия федерального значения", - сказал Дроздов.

Здание находится в федеральной собственности, фонд получил его в безвозмездную аренду на 49 лет с обязательством содержать его после реставрации. По словам Дроздова, "Ельцин Центр" действует по тройственному договору между Управлением делами президента и Управлением по надзору за зданиями и сооружениями органов верховной власти.