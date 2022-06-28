В Кремле призвали критиковать "конкретные случаи" в деятельности Ельцин-центра

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - В Кремле считают, что критические замечания о деятельности Ельцин-центра должны тщательно обсуждаться, а в случае подтверждения негативных фактов должны быть осуждены обществом.

"Надо обсуждать те конкретные проявления, говорить о конкретных случаях. Если таковые имеются, давайте их обсуждать, осуждать, но говорить конкретно. Если есть какие-то конкретные плохие проявления, то они, конечно, недопустимы", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя по просьбе журналистов заявления ряда политических сил, в частности коммунистов, высказывающих критические замечания и осуждающих позицию Ельцин-центра.

24 июня стало известно, что сотрудники Центра по противодействию экстремизму пришли с проверкой информации о распространении экстремистской литературы в "Ельцин Центр" в Екатеринбурге.

Ранее Песков уже комментировал высказывания на тему "Ельцин-центра". Так кинорежиссер Никита Михалков призвал признать "Ельцин-центр" иноагентом. Дмитрий Песков на это ответил: "Некоторые эпизоды, связанные с работой этого центра, действительно, они вызывали широкие споры, широкие дискуссии в общественности. А дальше нужно руководствоваться строго законом каждый раз, когда кого-то объявляют иноагентом".