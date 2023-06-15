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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:12

Володин поддержал намерение Минобрнауки преобразовать магистратуру

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Спикер Госдумы поддержал позицию министра науки и высшего образования Валерия Фалькова, который считает необходимым преобразовать магистратуру.

"Во многих случаях студенты учатся на бакалавриате по одной специальности, а затем продолжают обучение в магистратуре по совершенно другой. Такая ситуация в целом негативно влияет на качество профессиональной подготовки кадров, у молодого специалиста в этом случае нет необходимой компетенции, - сказал Володин. - Депутаты Государственной думы неоднократно поднимали этот вопрос".

"Хорошо, что министр науки и высшего образования Валерий Фальков это понимает", - добавил спикер.

Фальков заявил на ПМЭФ, что в России необходимо серьезно преобразовать действующую магистратуру и повысить ее качество.

"В целом, к сожалению, магистратуру открыли много где, она предназначение должным образом не выполняет, и надо провести серьезные преобразования, в том числе надо, конечно, повысить качество существенно магистратуры", - сказал Фальков.

Валерий Фальков Минобрнауки Вячеслав Володин
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