Глава Минобрнауки заявил, что трехлетняя магистратура в России будет исключением

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Трехлетний срок обучения в магистратуре будет, скорее, исключением в новой системе высшего образования России и коснется в основном ординатуры, сообщил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков.

"Сейчас в новой системе мы даем возможность, (...) магистерские программы от года до трех, но в основном, конечно, год и два, три - это, скорее, больше исключение, оно будет касаться больше ординатуры", - сказал Фальков на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) в четверг.

Он напомнил, что в некоторых вузах в новой системе магистратуры не будет.

Министр отметил, что в России необходимо серьезно преобразовать действующую магистратуру и повысить ее качество.

"В целом, к сожалению, магистратуру открыли много где, она предназначение должным образом не выполняет, и надо провести серьезные преобразования, в том числе надо, конечно, повысить качество существенно магистратуры", - сказал Фальков.

Новая система высшего образования в РФ

12 мая президент РФ Владимир Путин подписал указ о "О некоторых вопросах совершенствования системы высшего образования". В соответствии с указом в 2023/24 и 2025/26 учебных годах будет реализован пилотный проект, направленный на изменение уровней профессионального образования. Он предусматривает два уровня высшего образования - базовое со сроком обучения от четырех до шести лет и специализированное высшее образование, где срок обучения будет варьироваться от года до трех, а также установление одного уровня профессионального образования - аспирантура.

Уровень базового высшего образования объединит программы бакалавриата и специалитета. На уровне специализированного образования будут реализовываться программы магистратуры, ординатуры и программы ассистентуры-стажировки.

Пилотный проект будет реализовываться в Балтийском федеральном университете им. Канта, Московском авиационном институте, Национальном исследовательском технологическом университете "МИСИС", Московском педагогическом госуниверситете, Санкт-Петербургском горном университете, Томском госуниверситете.

Участникам пилотного проекта поручено до 30 июня разработать и утвердить образовательные стандарты и требования по уровням образования, установленным данным указом, а также соответствующей образовательной программы для вузов и аспирантуры.

Путин в послании Федеральному собранию в феврале 2023 года предложил вернуться к традиционной для России базовой подготовке специалистов с высшим образованием. Подразумевается, что в результате сроки обучения в вузах будут варьироваться от четырех до шести лет в зависимости от конкретной профессии, отрасли и запроса рынка труда.