Песков сообщил о беспрецедентных мерах безопасности на ПМЭФ

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Меры безопасности, в том числе цифровой, принимаются на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), они носят достаточно серьезный характер, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он объяснил это попытками "врагов" нанести ущерб деятельности России.

"Меры безопасности и меры цифровой безопасности принимаются достаточно усиленные, беспрецедентные. Это нормальная практика. Враг действует нагло и не оставляет своих попыток нанести урон", - заявил Песков журналистам, добавив, что в таких обстоятельствах "очень важно быть собранными, мобилизованными, принимать все меры предосторожности".

Представитель Кремля не исключил, что возможны перебои с беспроводным интернетом на Петербургском форуме, за исключением WI-FI. "Просто используйте WI-FI", - заключил он.

Ранее Фонд Росконгресс сообщил, что доступ в интернет с мобильных устройств на площадке проведения Петербургского международного экономического форума будет временно отсутствовать в пятницу.

"В связи с проведением технических работ на инфраструктуре операторов мобильной связи на площадке ПМЭФ 16.06.2023 временно будет отсутствовать доступ в интернет мобильных устройств", - говорится в сообщении Фонда.

Участники и гости форума смогут воспользоваться Wi-Fi сетью проекта SPIEF2023, прокомментировал советник президента РФ, ответственный секретарь оргкомитета форума Антон Кобяков.