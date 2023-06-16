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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 08:44

Песков сообщил о беспрецедентных мерах безопасности на ПМЭФ

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Меры безопасности, в том числе цифровой, принимаются на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), они носят достаточно серьезный характер, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он объяснил это попытками "врагов" нанести ущерб деятельности России.

"Меры безопасности и меры цифровой безопасности принимаются достаточно усиленные, беспрецедентные. Это нормальная практика. Враг действует нагло и не оставляет своих попыток нанести урон", - заявил Песков журналистам, добавив, что в таких обстоятельствах "очень важно быть собранными, мобилизованными, принимать все меры предосторожности".

Представитель Кремля не исключил, что возможны перебои с беспроводным интернетом на Петербургском форуме, за исключением WI-FI. "Просто используйте WI-FI", - заключил он.

Ранее Фонд Росконгресс сообщил, что доступ в интернет с мобильных устройств на площадке проведения Петербургского международного экономического форума будет временно отсутствовать в пятницу.

"В связи с проведением технических работ на инфраструктуре операторов мобильной связи на площадке ПМЭФ 16.06.2023 временно будет отсутствовать доступ в интернет мобильных устройств", - говорится в сообщении Фонда.

Участники и гости форума смогут воспользоваться Wi-Fi сетью проекта SPIEF2023, прокомментировал советник президента РФ, ответственный секретарь оргкомитета форума Антон Кобяков.

ПМЭФ-2023

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Первый день работы XXVI Петербургского международного экономического форумаСтенд банка "ВТБ"Посетительница у стенда компании "РЖД"Презентация нейросети "Жириновский"Стенд авиакомпании "Аэрофлот"Стенд Санкт-ПетербургаБеспилотный вертолет БАС-200 на XXVI Петербургском международном экономическом форумеСтенд "Уралкалия"Стенд компании "Газпром"Подготовка к Петербургскому международному экономическому форумуСтенд компании "1С"Стенд с чебурашкой на территории конгрессно-выставочного центра "Экспофорум"Стенд "Интерфакса" на XXVI Петербургском международном экономическом форумеПервый день работы ПМЭФ-2023Участники форума на территории конгрессно-выставочного центра
Первый день работы XXVI Петербургского международного экономического форума
Дмитрий Песков ПМЭФ
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