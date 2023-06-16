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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:16

Загрузку гостиниц Петербурга в дни ПМЭФ-2023 оценили в 80-85%

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Средняя загрузка отелей в Петербурге в дни международного экономического форума достигает 85%, сообщил "Интерфаксу" в кулуарах ПМЭФ глава городского комитета по развитию туризма Сергей Корнеев.

"В среднем загрузка гостиниц по городу - 80-85%. Те гостиницы, которые входят в основной пул предпочтений многих клиентов, кто не первый раз приезжает на форум, загружены выше 85%, почти полностью", - сказал он.

При этом в отелях, которые не входят в периметр ПМЭФ-2023, есть свободные номера, конфликта интересов деловых и обычных туристов в этой связи нет, добавил Корнеев.

Тем не менее, по его оценке, отели вне непосредственного периметра ПМЭФ в 2023 году показывают загрузку выше, чем в 2022 году. "Сравнивать сложно с прошлым годом, так как тогда форум проходил в нештатных условиях, но в целом показатель выше", - добавил Корнеев.

XXVI Петербургский международный экономический форум проходит с 14 по 17 июня.

Сергей Корнеев Петербург ПМЭФ
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