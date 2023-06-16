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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:42

Житель Крыма получил 20 лет заключения по делу об организации террористической ячейки

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Южный военный окружной суд признал 47-летнего жителя Крыма виновным в организации деятельности ячейки террористической организации и приговорил его к 20 годам лишения свободы, сообщает пресс-служба управления ФСБ по Крыму и Севастополю.

"Установлено, что крымчанин являлся организатором деятельности местной ячейки запрещенной в РФ террористической организации "Хизб ут-Тахрир", - говорится в сообщении.

По данным УФСБ, на сборах ячейки обсуждались намерения изменить политическую систему и государственное устройство РФ с помощью пропаганды, а также ведение войны с противниками идей террористической организации.

Обвиняемого осудили по ч. 1 ст. 205.5 (организация деятельности террористической организации) и ч. 1 ст. 30 - ст. 278 УК РФ (приготовление к насильственному захвату власти).

Первые пять лет из общего срока наказания осужденный проведет в тюрьме, уточнили в пресс-службе регионального управления ФСБ.

"Хизб ут-Тахрир" ("Исламская партия освобождения") по решению Верховного суда РФ с 2003 года признана террористической организацией и запрещена в России. На территории Крыма ранее ликвидировали ряд ячеек организации.

Крым ФСБ
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