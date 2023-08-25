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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:39

В Крыму задержаны шесть членов запрещенной организации "Хизб ут-Тахрир"

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - ФСБ сообщила о задержании в Крыму шести участников запрещенной в РФ террористической организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами", занимавшихся распространением радикальной идеологии на полуострове.

Деятельность крымской ячейки террористической организации была пресечена ФСБ совместно с Росгвардией, сообщает в пятницу Центр общественных связей (ЦОС) спецслужбы.

По данным ФСБ, задержанные "осуществляли антиконституционную деятельность, основанную на доктрине создания так называемого всемирного халифата, разрушения институтов светского общества и направленную на свержение действующей власти насильственным путем".

"С применением мер конспирации в ходе собраний они распространяли среди жителей полуострова террористическую идеологию, осуществляли вербовку в свои ряды крымских мусульман", - уточнили в ЦОС.

По местам жительства членов группы обнаружено и изъято значительное количество запрещенных в России пропагандистских материалов "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами", средств связи, электронных носителей информации, использовавшихся ими при ведении террористической деятельности, а также крупная денежная сумма в иностранной валюте, предназначенная для нужд террористической организации.

"Следственным отделом УФСБ России по Республике Крым и г. Севастополю возбуждены уголовные дела", - добавили в спецслужбе, не уточнив по каким статьям УК РФ возбуждены дела.

"Хизб ут-Тахрир" по решению Верховного суда РФ с 2003 года признана террористической организацией и запрещена в России.

ФСБ Крым
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