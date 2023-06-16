"Аэрофлот" выступил против продления "антисанкционных" субсидий для авиакомпаний

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - "Аэрофлот" против продления госсубсидий для авиакомпаний, выделенных впервые в прошлом году на поддержку деятельности в условиях санкций. В дальнейшем эта мера может привести к резкому росту тарифов, считает гендиректор компании Сергей Александровский.

"Лично моя позиция, что рынок должен быть сбалансирован с точки зрения мер поддержки и тех условий, в которых мы работаем. Потому что в целом они могут достаточно негативно влиять на отражение реальных результатов отрасли. И последствия этих мер, их продолжение могут сыграть со всеми злую шутку", - сказал Александровский журналистам на ПМЭФ-2023.

"Да, мы будем демонстрировать хороший рост пассажиропотока, будем удерживать стоимость билетов на определенном уровне - меры господдержки, разумеется, этому способствуют, - но при этом наши расходы будут все равно расти, - добавил он. - И в случае отмены или снижения поддержки это приведет к существенному и болезненному росту цен, потому что мы будем вынуждены отыгрывать накопленные расходы, которые мы планово не компенсировали ростом тарифов. Поэтому мое мнение - и без мер поддержки в текущем году все достаточно уверенно себя чувствуют, надо попробовать жить без них".

Средняя стоимость билетов группы "Аэрофлот" по итогам 5 месяцев выросла примерно на 10%, отметил Александровский. По его словам, по рынку динамика примерно та же.

В прошлом году российские авиакомпании получили так называемые антисанкционные субсидии в размере 100 млрд руб. для перевозок в летнем сезоне. Затем меру продлили и на низкомаржинальный зимний сезон 2022-2023 гг., правда выделено было только 25,3 млрд руб. Замглавы Минтранса Игорь Чалик говорил журналистам, что ведомство запросило у правительства субсидии и на текущее летнее расписание. Сумму он не называл, но отмечал, что потребность в такого рода господдержке будет снижаться по мере выкупа авиакомпаниями иностранных самолетов.

Дорогое топливо

В беседе с журналистами Александровский выразил обеспокоенность ростом цен на авиатопливо.

"Самое существенное ценовое давление чувствуем от роста цен на ГСМ, - сказал он. - В среднем цена за 5 месяцев составила порядка 70 тыс. руб. за тонну керосина. Да, есть демпфер, но он, конечно, корректируется в 2023 году и не оказывает такого существенного влияния на среднюю стоимость, как в 2022 году".

Керосиновый демпфер заработал для авиакомпаний в сентябре 2021 года. Государство компенсирует им 65% разницы между экспортной стоимостью керосина и установленной на год отсечкой. В 2022 году эта отсечка составляла 55,9 тыс. руб. за тонну. По данным Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта, выплаты по демпферу за прошлый год составили в целом для рынка 98,6 млрд руб. В этом году отсечка повышена до 58,7 тыс. руб.

По словам Александровского, остальные расходы для группы тоже растут, но не так значительно, как топливо. "К примеру, открываются какие-то новые аэропорты - разумеется, им надо окупаться, и они сразу же увеличивают тарифы для нас. Но в целом по всем аэропортам мы более или менее находим компромиссные решения с точки зрения стоимости их услуг. А в части ГСМ - да, это является такой серьезной проблемой. Если бы не было демпфера, это была бы крайне сложная ситуация для всех перевозчиков", - сказал он.

"Аэрофлот" - крупнейшая авиационная группа РФ, объединяет одноименную флагманскую авиакомпанию, "Победу" и "Россию". Государство контролирует 73,8% акций в "Аэрофлоте", 1,2% составляют квазиказначейские акции, 0,0001% - у менеджмента компании, 25% находятся в свободном обращении на Московской бирже.