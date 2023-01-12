Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:45

В РФ объявлен отбор авиакомпаний на выделение "антисанкционных" субсидий в зимнем сезоне

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Росавиация объявила отбор авиакомпаний на предоставление субсидий для поддержки полетов внутри РФ в ноябре 2022 - марте 2023 года.

"Предоставление субсидии направлено на погашение расходов российских авиакомпаний, осуществляющих коммерческие перевозки в период с ноября 2022 года по март 2023 года. Это позволит обеспечить продолжение деятельности российских авиакомпаний и сохранение специалистов авиационного персонала гражданской авиации", - говорится в сообщении ведомства.

Заявки на участие в отборе принимаются с 12 по 22 января. В заявке должен быть указан суммарный размер субсидии, рассчитанный на основе прогнозного пассажирооборота на внутренних рейсах за вычетом пассажирооборота в рамках других программ субсидирования. Определить победителей планируется до 28 января. Соглашения на получение средств должны быть заключены с Росавиацией до 11 февраля.

"Предполагается ежемесячная выплата субсидий за каждый выполненный авиакомпаниями пассажиро-километр на внутренних воздушных линиях. Согласно правилам, за каждый пассажиро-километр выделяется 1,11 руб., при этом в формуле расчета субсидии действуют понижающие коэффициенты. Ожидаемый пассажирооборот при этом должен составлять не менее 90% от показателя за тот же период прошлого года", - уточнили в Росавиации.

В результате предоставления средств перевозчики должны обеспечить общий пассажирооборот в размере не менее 22,2 млрд пассажиро-километров.

Как сообщалось, всего на эти цели в этом году планируется распределить 25,3 млрд руб. В прошлом году, для покрытия расходов в апреле-октябре, авиаперевозчики получили 100 млрд руб. - такая поддержка была оказана впервые, на фоне санкционных ограничений, введенных после начала военной операции на Украине.

Росавиация
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Белоруссия впервые вышла на профицит в торговле с Россией

"Уралвагонзавод" увеличит штат для наращивания производства

"Уралвагонзавод" увеличит штат для наращивания производства

Жилье в ряде городов США может подешеветь более чем на 25% с пикового уровня

Жилье в ряде городов США может подешеветь более чем на 25% с пикового уровня

S&P снизило рейтинг криптобиржи Coinbase из-за спада активности торгов после краха FTX

S&P снизило рейтинг криптобиржи Coinbase из-за спада активности торгов после краха FTX

Рынок легковых и легких коммерческих автомобилей в РФ в 2022 году упал на 58,8%

Рынок легковых и легких коммерческих автомобилей в РФ в 2022 году упал на 58,8%

ЦБ РФ выявил случаи автоматической подписки клиентов банков и МФО на допуслуги

В Казахстане проведут проверку "АрселорМиттал Темиртау" после ноябрьского взрыва

"Золотая корона" получила лицензию на работу в Таджикистане

Владельцы сети ресторанов Subway задумались о ее продаже

Владельцы сети ресторанов Subway задумались о ее продаже
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });