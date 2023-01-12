В РФ объявлен отбор авиакомпаний на выделение "антисанкционных" субсидий в зимнем сезоне

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Росавиация объявила отбор авиакомпаний на предоставление субсидий для поддержки полетов внутри РФ в ноябре 2022 - марте 2023 года.

"Предоставление субсидии направлено на погашение расходов российских авиакомпаний, осуществляющих коммерческие перевозки в период с ноября 2022 года по март 2023 года. Это позволит обеспечить продолжение деятельности российских авиакомпаний и сохранение специалистов авиационного персонала гражданской авиации", - говорится в сообщении ведомства.

Заявки на участие в отборе принимаются с 12 по 22 января. В заявке должен быть указан суммарный размер субсидии, рассчитанный на основе прогнозного пассажирооборота на внутренних рейсах за вычетом пассажирооборота в рамках других программ субсидирования. Определить победителей планируется до 28 января. Соглашения на получение средств должны быть заключены с Росавиацией до 11 февраля.

"Предполагается ежемесячная выплата субсидий за каждый выполненный авиакомпаниями пассажиро-километр на внутренних воздушных линиях. Согласно правилам, за каждый пассажиро-километр выделяется 1,11 руб., при этом в формуле расчета субсидии действуют понижающие коэффициенты. Ожидаемый пассажирооборот при этом должен составлять не менее 90% от показателя за тот же период прошлого года", - уточнили в Росавиации.

В результате предоставления средств перевозчики должны обеспечить общий пассажирооборот в размере не менее 22,2 млрд пассажиро-километров.

Как сообщалось, всего на эти цели в этом году планируется распределить 25,3 млрд руб. В прошлом году, для покрытия расходов в апреле-октябре, авиаперевозчики получили 100 млрд руб. - такая поддержка была оказана впервые, на фоне санкционных ограничений, введенных после начала военной операции на Украине.