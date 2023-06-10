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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:12

Европейские СМИ заявили, что США давно заподозрили Киев в подрыве "Северных потоков"

Европейские СМИ заявили, что США давно заподозрили Киев в подрыве "Северных потоков"
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Вскоре после диверсии на газопроводах "Северные потоки" в конце сентября 2022 года бельгийская военная разведка получила от ЦРУ информацию о предполагаемой роли Украины во взрыве подводных трубопроводов, сообщил бельгийский телеканал RTBF.

Эта ситуация, отмечает RTBF, иллюстрирует, что западные разведслужбы, включая бельгийскую, в течение месяцев знали, что Украина, возможно, причастна к одной из самых разрушительных и опасных атак против европейской энергетической инфраструктуры.

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Раскрытие этой информации, полагает СМИ, могло бы внести напряженность в альянс с Украиной.

Как заявила министр обороны Бельгии Людивин Дедондер, слова которой приводит канал, "мы не распространяем информацию ни о работе нашей разведслужбы, ни об ее контактах со службами партнеров".

В сентябре 2022 года в результате подрыва произошла разгерметизация двух ниток первого "Северного потока" и одной - "Северного потока 2" вблизи датского острова Борнхольм. В РФ возбуждено уголовное дело по статье об акте международного терроризма. Спецслужбы Швеции также пришли к выводу, что инцидент на газопроводах является диверсией.

Северный поток Украина Бельгия США ЦРУ
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