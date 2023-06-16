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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:01

Глава Минздрава озабочен политизацией повестки ВОЗ

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Минздрав России рассчитывает, что Всемирная ассамблея здравоохранения исправит ситуацию с политизацией повестки Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), которая наблюдается в последнее время, заявил на ПМЭФ глава министерства Михаил Мурашко.

"Современные вызовы меняют прежние взаимоотношения, в том числе в международном сотрудничестве. Но нас, честно говоря, несколько обескураживает политизация определенной повестки Всемирной организации здравоохранения", - сказал он.

"Надеюсь, что последняя Всемирная ассамблея здравоохранения (высший руководящий орган ВОЗ - ИФ) расставит точки и политизации в повестке ВОЗ в последующем не будет",- добавил министр.

Вместе с тем, по словам Мурашко, в связи с пандемией COVID-19 во всем мире вырос интерес к медицинскому образованию, и запрос от иностранных студентов на обучение в России "растет достаточно быстро". "Причем можно сказать, что это уже, действительно, полмира - студентов, которые представлены из разных стран в России. Больше 75 тысяч иностранных, которые сегодня получают образование", - отметил министр.

15 мая 2023 года Европейский региональный комитет ВОЗ провел специальную сессию, большинство участников которой выступили за закрытие московского офиса ВОЗ по профилактике неинфекционных заболеваний.

Еще одним примером политизации в Минздраве называли отказ национальных центров ВОЗ, расположенных в США и Великобритании, предоставить референс-образцы вируса гриппа российскому научному институту без указания причин.

ВОЗ Минздрав Михаил Мурашко
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