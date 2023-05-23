Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:25

Минздрав ждет от ВОЗ разъяснений политизированных решений в отношении России

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Минздрав России попросил секретариат Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) проконтролировать предоставление разъяснений по фактам политизированных нарушений действующих в организации процедур, в том числе закрытия офиса ВОЗ в Москве по профилактике неинфекционных заболеваний.

Об этом на сессии ВОЗ сообщил замглавы Минздрава Сергей Глаголев.

Примером политизации работы ВОЗ он назвал "безосновательное лишение России права размещать географически удаленный офис ВОЗ по профилактике неинфекционных заболеваний".

"Проект, целью которого была помощь нуждающимся государствам в борьбе с неинфекционными заболеваниями, реализовывался исключительно на взносы России в течение последних десяти лет (...). Группа ангажированных стран ЕС при участии Украины в нарушение устава ООН неделей ранее закрыла офис ВОЗ по неинфекционным заболеваниям в Москве", - заявил он.

По его словам, результатом закрытия офиса стало то, что нуждающиеся страны лишены поддержки.

"Отсутствует доступ к экспертной помощи и практическому содействию в период выхода из пандемии и в период длительных осложнений COVID-19. Опасаемся, что это решение станет прецедентом, позволяющим закрыть любой успешный проект по политическим мотивам", - заявил Глаголев.

Замглавы Минздрава добавил, что другим случаем политизации является отказ национальных центров ВОЗ, расположенных в США и Великобритании, предоставить референс-образцы вируса гриппа российскому научному институту. Это, по его словам, "является нарушением круга видения и закрепленных положений работы сотрудничающих центров".

"Прошло уже более четырех месяцев со дня направления запроса ВОЗ, но мы до настоящего времени на получили ответа о причинах таких действий (...)", - заявил он.

15 мая 2023 года Европейский региональный комитет ВОЗ провел специальную сессию, большинство ее участников выступили за закрытие московского офиса ВОЗ по профилактике неинфекционных заболеваний.

Минздрав ВОЗ Сергей Глаголев Москва
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости
Военная операция на Украине

В Кремле нападение ДРГ на Белгородчину назвали подтверждением необходимости СВО

В Кремле нападение ДРГ на Белгородчину назвали подтверждением необходимости СВО

В Думе сообщили о 48 обвиненных в госизмене гражданах, имевших допуск к гостайне, за 5 лет

Жители девяти населенных пунктов в Белгородской области отселены в целях безопасности

Минтранс предложил запустить портал по оформлению субсидированных авиабилетов

Минтранс предложил запустить портал по оформлению субсидированных авиабилетов

СКР возбудил уголовное дело из-за нападения на населенные пункты Белгородской области

"АвтоВАЗ" с 1 июля повысит на 9% тарифные ставки и оклады сотрудников

"АвтоВАЗ" с 1 июля повысит на 9% тарифные ставки и оклады сотрудников

"Авилон" закрыл сделку по приобретению российских активов Volkswagen

Военная операция на Украине

Белгородский губернатор сообщил о продолжении зачистки после атаки ДРГ

Мишустин заверил Китай в продолжении долгосрочных поставок углеводородов

Мишустин заверил Китай в продолжении долгосрочных поставок углеводородов

Российский премьер заявил, что визит Си Цзиньпина дал импульс построению многополярности

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });