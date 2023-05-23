Минздрав ждет от ВОЗ разъяснений политизированных решений в отношении России

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Минздрав России попросил секретариат Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) проконтролировать предоставление разъяснений по фактам политизированных нарушений действующих в организации процедур, в том числе закрытия офиса ВОЗ в Москве по профилактике неинфекционных заболеваний.

Об этом на сессии ВОЗ сообщил замглавы Минздрава Сергей Глаголев.

Примером политизации работы ВОЗ он назвал "безосновательное лишение России права размещать географически удаленный офис ВОЗ по профилактике неинфекционных заболеваний".

"Проект, целью которого была помощь нуждающимся государствам в борьбе с неинфекционными заболеваниями, реализовывался исключительно на взносы России в течение последних десяти лет (...). Группа ангажированных стран ЕС при участии Украины в нарушение устава ООН неделей ранее закрыла офис ВОЗ по неинфекционным заболеваниям в Москве", - заявил он.

По его словам, результатом закрытия офиса стало то, что нуждающиеся страны лишены поддержки.

"Отсутствует доступ к экспертной помощи и практическому содействию в период выхода из пандемии и в период длительных осложнений COVID-19. Опасаемся, что это решение станет прецедентом, позволяющим закрыть любой успешный проект по политическим мотивам", - заявил Глаголев.

Замглавы Минздрава добавил, что другим случаем политизации является отказ национальных центров ВОЗ, расположенных в США и Великобритании, предоставить референс-образцы вируса гриппа российскому научному институту. Это, по его словам, "является нарушением круга видения и закрепленных положений работы сотрудничающих центров".

"Прошло уже более четырех месяцев со дня направления запроса ВОЗ, но мы до настоящего времени на получили ответа о причинах таких действий (...)", - заявил он.

15 мая 2023 года Европейский региональный комитет ВОЗ провел специальную сессию, большинство ее участников выступили за закрытие московского офиса ВОЗ по профилактике неинфекционных заболеваний.