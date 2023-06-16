Путин отказался давать советы Байдену по внешней политике

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин отказался говорить, какой урок он мог бы пожелать вынести президенту США "в отношении внешней политики России". Этот вопрос ему задали на ПМЭФ.

"Президент Байден взрослый человек и опытный политик. Не мне его учить, - ответил Путин. - Пусть он (Байден) делает так, как считает нужным, а мы будем делать то, что соответствует интересам РФ и народа России. И с этим придется всем считаться".

"Что касается того, нужно с ними вести диалог или не нужно, я повторю еще раз, мы же не отказывались от этого диалога, это они решили с нами этот диалог прервать. Ну не хотят разговаривать, не надо. Они захотят, а мы посмотрим, в какой момент и о чем с ними можно говорить", - добавил он.

По оценке президента, контактов между двумя странами практически не осталось, хотя российская сторона от диалога не отказывалась.

При этом он выразил уверенность, что Вашингтон не заинтересован в таком диалоге.

"Они просто перевели этот диалог в сферу поставок вооружения (Украине). Вот сейчас сожжем, все, что они поставили, и посмотрим, что будут делать дальше, - добавил Путин. - Лучше бы они (США) пошли по другому пути и искали мирные средства разрешения спора. Ну, пока до этого не дошло. Мы видим, что они пытаются одержать победу на поле боя. Флаг им в руки, посмотрим, как у них это получится. Пока не получается. И вряд ли получится".

Он также допустил, что мирное урегулирование конфликта на Украине будет возможно при другой администрации США.

Комментируя эту тему, помощник президента Юрий Ушаков сказал, что контакты происходят на дипломатическом уровне и бывает это нерегулярно.