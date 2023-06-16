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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:51

Россия не будет сокращать ядерный арсенал по призыву НАТО

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Россия не планирует сокращать ядерный арсенал страны, как того добивается НАТО, заявил на ПМЭФ президент России Владимир путин.

"У нас такого оружия больше, чем у стран НАТО. Они знают об этом, и все время нас склоняют к тому, чтобы мы начали переговоры по сокращению. Хрен им, понимаете, как у нас в народе говорят", - сказал Путин.

"Потому что это в данном случае, выражаясь языком экономических терминов, это наше конкурентное преимущество", - объяснил он.

На сессии модератор спросил президента, как тот относится к идее о возможности применения тактического ядерного оружия как фактора ядерного сдерживания.

"Отрицательно", - отреагировал Путин.

Он напомнил, что Россия может использовать ядерное оружие в случае угрозы ее территориальной целостности, независимости, суверенитету и самому существованию государства.

НАТО Владимир путин
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