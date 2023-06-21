Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:34

Путин заявил, что Россия продолжит развитие ядерной триады

Путин заявил, что Россия продолжит развитие ядерной триады
Фото: Михаил Климентьев/ТАСС

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Россия продолжит развитие ядерной триады, это является залогом военной безопасности страны и мировой стабильности, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Важнейшая задача здесь - развитие ядерной триады, которая является ключевой гарантией военной безопасности России и глобальной стабильности", - сказал он на встрече с выпускниками военных вузов в среду.

По словам Путина, "уже около половины частей и соединений РВСН оснащены новейшими комплексами "Ярс", проводится перевооружение войск на современные ракетные системы с гиперзвуковой боевой частью "Авангард".

"В ближайшее время на боевое дежурство заступят первые пусковые установки комплекса "Сармат" с новой тяжелой ракетой", - продолжил он.

Владимир Путин
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Шойгу заявил, что сейчас определяется геополитическое будущее России

Три фракции Думы отказались поддержать поправки в БК о нормативе зачисления windfall tax

Три фракции Думы отказались поддержать поправки в БК о нормативе зачисления windfall tax
Военная операция на Украине

В Минобороны РФ сообщили о новых попытках наступления ВСУ на ряде направлений

Сенаторы одобрили закон об освобождении от уголовной ответственности мобилизованных

Совфед одобрил закон об аресте на срок до 30 суток за нарушение режима военного положения

Совфед одобрил закон об аресте на срок до 30 суток за нарушение режима военного положения

В Кремле не увидели предпосылок для продления "зерновой сделки"

ФССП сняла все деньги со счетов российской "дочки" Google

ФССП сняла все деньги со счетов российской "дочки" Google

Путин поручил рассмотреть вопрос о введении уголовной ответственности за пал сухой травы

ФСБ заявила о задержании агентов спецслужб Украины, готовивших теракты в Запорожской области

ФСБ сообщила о задержании хабаровчанина, переводившего деньги на помощь ВСУ

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });