Путин заявил, что Россия продолжит развитие ядерной триады

Фото: Михаил Климентьев/ТАСС

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Россия продолжит развитие ядерной триады, это является залогом военной безопасности страны и мировой стабильности, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Важнейшая задача здесь - развитие ядерной триады, которая является ключевой гарантией военной безопасности России и глобальной стабильности", - сказал он на встрече с выпускниками военных вузов в среду.

По словам Путина, "уже около половины частей и соединений РВСН оснащены новейшими комплексами "Ярс", проводится перевооружение войск на современные ракетные системы с гиперзвуковой боевой частью "Авангард".

"В ближайшее время на боевое дежурство заступят первые пусковые установки комплекса "Сармат" с новой тяжелой ракетой", - продолжил он.