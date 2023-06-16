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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:51

Песков отметил беспрецедентное взаимодействие России и Турции

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Россия должна сделать все, чтобы с Турцией были хорошие соседские взаимоотношения, Анкара также придерживается этого принципа, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Песков, являющийся тюркологом, на вопрос о том, является ли Турция для России дружественной страной или временным партнером, привел турецкую пословицу: "Хороший сосед лучше, чем плохой родственник".

"Поэтому мы должны делать все, чтобы Турция была для нас хорошим соседом. И мне кажется, что в Турции практически все, там есть политический консенсус, понимают, что Россия тоже для Турции должна быть хорошим соседом", - сказал Песков в интервью АО "Российский экспортный центр" на площадке Петербургского экономического форума.

И добавил: "Именно поэтому президент Турции господин Эрдоган занимает такую сбалансированную позицию, которая позволяет нам сейчас использовать наше двустороннее сотрудничество, которая позволяет нам выходить на новые горизонты, и которая позволяет нам вовлекать такое количество наших компаний в сотрудничество. И это действительно достаточно беспрецедентное взаимодействие".

Дмитрий Песков Турция ПМЭФ
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