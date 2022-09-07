Российский режиссер-документалист Манский объявлен в розыск

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - МВД РФ объявило в розыск режиссера-документалиста Виталия Манского.

Карточка с данными Манского появилась в базе розыска министерства.

Манский является президентом международного фестиваля авторского документального кино "Артдокфест" и Национальной премии в области неигрового кино и телевидения "Лавровая ветвь".

Среди известных картин Манского - "Еврейское счастье", "Тело Ленина", "Горбачев. После империи", "Ельцин. Другая жизнь", "Путин. Високосный год", "Родные".

Ранее в СМИ сообщалось, что режиссер Никита Михалков просит привлечь Манского к ответственности из-за клеветы. Речь идёт о распространении режиссером информации о якобы воровстве бюджета Московского кинофестиваля (ММКФ).