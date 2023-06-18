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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:42

ВСУ обстреляли три поселка в Курской области

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил об обстреле с украинской стороны территории Глушковского района.

"Три населенных пункта Глушковского района подверглись обстрелу со стороны ВСУ. К счастью, пострадавших нет", - написал он в своем телеграм-канале в воскресенье.

По информации губернатора, в Тёткино и Попово-Лежачах насчитали 10 прилетов. В результате есть повреждения на сахарном заводе. Жилые дома не пострадали.

В поселке Глушково - больше 10 прилетов. Из-за повреждения линий электропередачи часть населенного пункта обесточена. "Как только это будет безопасно, ремонтные бригады приступят к восстановлению. Подомовой обход продолжается", - сообщил Старовойт.

Курская область Роман Старовойт
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