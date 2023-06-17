Дума может до конца года принять закон об уголовной ответственности за утечку персональных данных

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Законопроект о введении уголовной ответственности за кражу и передачу персональных данных россиян может быть внесен в Госдуму в весеннюю сессию, сообщил в субботу "Интерфаксу" председатель парламентского комитета по информационной политике Александр Хинштейн.

"Я рассчитываю, что мы его (законопроект) внесем в весеннюю сессию. Мы изначально брали на себя такие обязательства в весеннюю сессию его внести и в идеале принять", - сказал он на полях ПМЭФ.

"До конца года мы его должны принять", - добавил депутат.

По его словам, при разработке проекта возникло множество вопросов, которые затормозили процесс. "Мы рассчитываем, что финальную редакцию законопроекта на следующей неделе сможем отработать. Это моя надежда", - сказал Хинштейн.

Он пояснил, что это будут поправки в Уголовный кодекс и Кодекс об административных правонарушениях. "В соответствии с регламентом каждая из таких инициатив вносится отдельно", - сказал Хинштейн.

Депутат напомнил, что в КоАП будут внесены поправки, вводящие оборотные штрафы для компаний за утечки персональных данных.