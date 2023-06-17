Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:20

Дума может до конца года принять закон об уголовной ответственности за утечку персональных данных

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Законопроект о введении уголовной ответственности за кражу и передачу персональных данных россиян может быть внесен в Госдуму в весеннюю сессию, сообщил в субботу "Интерфаксу" председатель парламентского комитета по информационной политике Александр Хинштейн.

"Я рассчитываю, что мы его (законопроект) внесем в весеннюю сессию. Мы изначально брали на себя такие обязательства в весеннюю сессию его внести и в идеале принять", - сказал он на полях ПМЭФ.

"До конца года мы его должны принять", - добавил депутат.

По его словам, при разработке проекта возникло множество вопросов, которые затормозили процесс. "Мы рассчитываем, что финальную редакцию законопроекта на следующей неделе сможем отработать. Это моя надежда", - сказал Хинштейн.

Он пояснил, что это будут поправки в Уголовный кодекс и Кодекс об административных правонарушениях. "В соответствии с регламентом каждая из таких инициатив вносится отдельно", - сказал Хинштейн.

Депутат напомнил, что в КоАП будут внесены поправки, вводящие оборотные штрафы для компаний за утечки персональных данных.

Госдума Александр Хинштейн
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости
ПМЭФ-2023

Минцифры и Минпромторг обсуждают запрет параллельного импорта смартфонов Samsung и LG

Вертолет Ми-8 аварийно приземлился в Якутии

ПМЭФ-2023

Шадаев заявил, что госкомпании обязаны перейти на базовое российские ПО к 1 января 2025 г.

Шадаев заявил, что госкомпании обязаны перейти на базовое российские ПО к 1 января 2025 г.

Валентина Матвиенко: "зерновая сделка" зашла в тупик

Валентина Матвиенко: "зерновая сделка" зашла в тупик

Шойгу поставил перед ОПК задачу расширять мощности по выпуску танков и огнеметных систем

Шойгу поставил перед ОПК задачу расширять мощности по выпуску танков и огнеметных систем

Число погибших после разрушения Каховской ГЭС выросло до 19

Виталий Манский и Лев Шлосберг пополнили список иноагентов

Виталий Манский и Лев Шлосберг пополнили список иноагентов
ПМЭФ-2023

Путин не нашел ничего плохого в отъезде некоторых граждан за границу

Путин не нашел ничего плохого в отъезде некоторых граждан за границу

Сайт РПЦ сообщил, что пребывание "Троицы" Рублева в ХХС продлено до 18 июля

ПМЭФ-2023

Путин сказал, что РФ может нанести удар по любому зданию в центре Киева

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });