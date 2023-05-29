Комитет Думы одобрил поправки о штрафах за нарушения при использовании биометрии

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рекомендовал Думе принять в первом чтении проект закона об административной ответственности за нарушения при использовании биометрических данных.

Законопроект предлагает установить за подобные нарушения штраф для граждан - от 6 тысяч до 10 тысяч рублей, для должностных лиц - от 100 тысяч до 300 тысяч рублей, для юридических лиц - от 300 тысяч до 700 тысяч рублей".

За повторное нарушение максимальный штраф для должностных лиц составит до 500 тысяч рублей, для индивидуальных предпринимателей - до 1 млн, для юрлиц - до 1,5 млн рублей. Одновременно до этих же размеров вырастут и уже действующие штрафы за незаконную обработку персональных данных.

Законопроект в палату внесла группа депутатов во главе со спикером Думы Вячеславом Володиным и лидерами фракций. В декабре прошлого года Госдума приняла закон о защите биометрических данных россиян. Спикер называл целю нового закона - прекращение распространения биометрических данных разными коммерческими организациями и обеспечение их госзащиты.