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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:20

Минцифры и Минпромторг обсуждают запрет параллельного импорта смартфонов Samsung и LG

Минцифры и Минпромторг обсуждают запрет параллельного импорта смартфонов Samsung и LG
Фото: AP/ТАСС

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Минцифры и Минпромторг обсуждают введение запрета на параллельный импорт серверов и систем хранения данных (СХД) из недружественных стран, имеющих конкурентные российские аналоги, а также мобильных устройств Samsung и LG, сообщил в субботу журналистам глава Минцифры Максут Шадаев.

"Мы сейчас обсуждаем с Минпромторгом введение запрета на параллельный импорт тяжелого компьютерного оборудования (имеются в виду сервера и СХД) из недружественных стран (к примеру, это HP, IBM и так далее), по которому есть конкурентные российские аналоги, а также запрет на параллельный импорт смартфонов, мобильных устройств Samsung и LG, потому что есть китайские аналоги, которые никак не уступают", - сказал он в кулуарах Петербургского международного экономического форума.

Шадаев подчеркнул, что данная инициатива не касается смартфонов iPhone.

Как добавил министр, "мы обсуждаем запрет тех позиций, по которым есть эффективные конкурентные аналоги - либо российские, либо из дружественных стран".

Глава Минцифры затруднился назвать сроки, в которые может быть утверждено данное решение, но предположил, что принятие этого решения "будет недолгим".

Минпромторг Минцифры Максут Шадаев Samsung IBM LG HP
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