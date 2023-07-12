Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:17

Минпромторг РФ обновит список товаров для параллельного импорта через два-три месяца

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Минпромторг РФ планирует подготовить обновленный список товаров, разрешенных к параллельному импорту, через два-три месяца, сообщил журналистам первый замминистра Василий Осьмаков в кулуарах выставки "Иннопром" в Екатеринбурге в среду.

"Сейчас вышло новое постановление по порядку. Думаю, что через пару-тройку месяцев выйдем с новым приказом", - ответил он на вопрос, когда будет обновлен перечень товаров для параллельного импорта.

В РоссииМинпромторг подтвердил, что изучает варианты ограничения параллельного импорта радиоэлектроникиЧитать подробнее

Вице-премьер, глава Минпромторга РФ Денис Мантуров в конце мая заявил, что механизм параллельного импорта, запущенный в прошлом году для допуска на российский рынок иностранных товаров, производители которых отказались от работы в РФ, продолжит действовать, но перечень товаров значительно сократился и продолжит сужаться по мере появления отечественных аналогов.

"Этот механизм еще сохраняется, но количество позиций уменьшилось в несколько раз: изначально там было порядка 1300, осталось около 300 позиций. Ну и постепенно он будет снижаться по мере насыщения российского рынка присутствием нашей продукции российского производства", - сказал он в ходе итоговой коллегии Минпромторга.

Параллельный импорт предполагает использование международного принципа исчерпания авторских прав и позволяет ввозить товары без согласия правообладателя с того момента, как только продажи стартовали в любой стране мира. В РФ он начал действовать в начале мая 2022 года и применяется к группам товаров и брендам, включенным в утверждаемый Минпромторгом перечень (содержит товары, которые не производятся в РФ и от поставок которых отказался иностранный производитель).

Василий Осьмаков Минпромторг РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Пожар произошел на предприятии "СИБУР-Нефтехима" в Дзержинске

Число подтопленных дворов в Туапсинском районе Кубани выросло вдвое

Зарегистрированы еще четыре кандидата в мэры Москвы

В Туапсинском районе четыре человека пропали после наводнения

В Туапсинском районе четыре человека пропали после наводнения

Песков переадресовал Думе вопрос о законопроекте о сплошных рубках вокруг Байкала

Песков переадресовал Думе вопрос о законопроекте о сплошных рубках вокруг Байкала

Песков назвал вбросом сообщения о том, что "Вагнер" доходил до ядерной базы в Воронеже-45

В Туапсинском районе Кубани подтопило 239 домовладений

В Туапсинском районе Кубани подтопило 239 домовладений

Суд взыскал в доход государства 52% акций Калининградского морпорта

В России на побережьях пяти морей создадут круглогодичные курорты

В России на побережьях пяти морей создадут круглогодичные курорты

Что произошло за день: вторник, 11 июля

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });