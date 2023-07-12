Минпромторг РФ обновит список товаров для параллельного импорта через два-три месяца

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Минпромторг РФ планирует подготовить обновленный список товаров, разрешенных к параллельному импорту, через два-три месяца, сообщил журналистам первый замминистра Василий Осьмаков в кулуарах выставки "Иннопром" в Екатеринбурге в среду.

"Сейчас вышло новое постановление по порядку. Думаю, что через пару-тройку месяцев выйдем с новым приказом", - ответил он на вопрос, когда будет обновлен перечень товаров для параллельного импорта.

Вице-премьер, глава Минпромторга РФ Денис Мантуров в конце мая заявил, что механизм параллельного импорта, запущенный в прошлом году для допуска на российский рынок иностранных товаров, производители которых отказались от работы в РФ, продолжит действовать, но перечень товаров значительно сократился и продолжит сужаться по мере появления отечественных аналогов.

"Этот механизм еще сохраняется, но количество позиций уменьшилось в несколько раз: изначально там было порядка 1300, осталось около 300 позиций. Ну и постепенно он будет снижаться по мере насыщения российского рынка присутствием нашей продукции российского производства", - сказал он в ходе итоговой коллегии Минпромторга.

Параллельный импорт предполагает использование международного принципа исчерпания авторских прав и позволяет ввозить товары без согласия правообладателя с того момента, как только продажи стартовали в любой стране мира. В РФ он начал действовать в начале мая 2022 года и применяется к группам товаров и брендам, включенным в утверждаемый Минпромторгом перечень (содержит товары, которые не производятся в РФ и от поставок которых отказался иностранный производитель).