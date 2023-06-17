Шадаев заявил, что госкомпании обязаны перейти на базовое российские ПО к 1 января 2025 г.

Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев Фото: Егор Алеев/ТАСС

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Госкомпании должны к 1 января 2025 года перейти на использование российских операционных систем, офисного ПО, СУБД и систем виртуализации, заявил в субботу глава Минцифры Максут Шадаев в ходе ПМЭФ-2023.

"У нас президентом было подписано поручение 12 июня о том, что по всем госкомпаниям к 1 января 2025 года нужно обеспечить тотальное замещение операционных систем, офисного пакета, систем виртуализации, систем управления базами данных, - сказал он. - В этом смысле KPI довольно жесткий. Это нам точно даст дополнительный спрос".

Правительственные решения в виде директив представителям государства в советах директоров госкомпаний к настоящему времени не публиковались.

Как сообщалось, в конце 2018 года власти подготовили директиву о переходе на преимущественное использование российского программного обеспечения. Этот документ предусматривает, что госкомпании должны были разработать и утвердить соответствующие планы.

Кто-то утвердил такие планы в 2019 году, другие - в 2020-м. В середине 2021 года глава Центра компетенций по импортозамещению в сфере информационно-коммуникационных технологий (ЦКИКТ) Илья Массух отмечал, что доля российского софта в закупках госкомпаниями программного обеспечения превысила в 2020 году 50%.

Ранее правительство ввело запрет на приобретение и использование на объектах критической информационной инфраструктуры (КИИ) иностранного ПО, установило срок (1 января 2025 года) их перевода на преимущественное использование российского программного обеспечения.

Кроме того, с марта текущего года снижены границы ущерба бюджету РФ, расцениваемого как значимый (в случае кибер-инцидентов на объектах КИИ). Кроме того, в перечень субъектов КИИ экономической сферы помимо банков были включены финансовые организации, а к социально-значимым негативным последствиям сейчас относятся не только нарушения функционирования транспортной инфраструктуры, но и транспортных средств.

В мае Минпромторг доработал с учетом некоторых замечаний заинтересованных госорганов проект правительственного постановления о переходе владельцев объектов КИИ на использование доверенных программно-аппаратных комплексов к 1 января 2026 года.

Некоторые участники ИТ-рынка сообщали "Интерфаксу", что срок перевода объектов КИИ на использование российского программного обеспечения, а также доверенных ПАК может быть сдвинут на более позднее время.