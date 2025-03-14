Глава РФПИ Дмитриев заявил о приверженности России укреплению сотрудничества с США

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев сообщил о сохранении приверженности в укреплении сотрудничества между Россией и США.

"Мы по-прежнему привержены укреплению сотрудничества между США и Россией совместно с Робертом Эйджи, Американской торговой палатой", - написал он в микроблоге.

Он напомнил, что в России продолжают работать 150 американских компаний, из которых 70% - более 25 лет.