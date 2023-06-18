Три взрывных устройства сброшено на белгородское село с беспилотника

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в селе Новопетровка с беспилотника было сброшено три взрывных устройства, пострадавших нет.

"Повреждены один легкий автомобиль с прицепом и трактор", - написал глава региона в своём телеграм-канале.

Приграничные территории Белгородской области с 24 февраля 2022 года подвергаются обстрелам с украинской стороны. Есть погибшие и раненые среди мирного населения. В связи с этим в регионе установлен "желтый" (высокий) уровень террористической опасности. В 15 приграничных населенных пунктах введен режим ЧС.