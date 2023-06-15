Школы приграничных районов Белгородчины проведут выпускные балы дистанционно

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - В приграничных районах Белгородской области школы проведут выпускные вечера в дистанционном формате из-за складывающейся оперативной обстановки, сообщило правительство региона.

"К сожалению, не таким эмоционально ярким будет выпускной вечер в этом году, не будет привычного формата выпускного бала, но нам удастся сохранить здоровье и жизни наших школьников. Это необходимые требования безопасности. Просим всех родителей относиться с пониманием к особой организации выпускных вечеров в этом году", - сказал через пресс-службу вице-губернатор - министр образования области Андрей Милехин.

В школах, расположенных на расстоянии до 30 км от государственной границы выпускной вечер пройдет в дистанционном формате. Аттестаты о среднем общем образовании будут вручены выпускникам индивидуально.

В школах, находящихся за пределами 30-километровой зоны от границы, разрешили выпускные провести очно, но с рядом ограничений: вручение аттестатов должно проходить в разное время, чтобы в помещении находился только один класс. Кроме того, в самой школе должно быть оборудовано укрытие. Мероприятие должно быть завершено до 16.00, все неофициальные торжества отменяются.

Выпускные пройдут 24 июня.

Во всех территориях региона, в том числе не относящихся к приграничью, никаких массовых мероприятий в формате традиционного муниципального, общегородского или общерайонного праздника в этом году не будет.