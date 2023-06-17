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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:20

Первоочередные восстановительные работы в Новой Каховке планируют закончить 19 июня

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Основные работы по ликвидации последствий наводнения в результате разрушения ГЭС в Новой Каховке Херсонской области планируется завершить в понедельник, сообщил глава городского округа Владимир Леонтьев.

"Ошеломление прошло, сейчас вся работа поставлена на поток. Я думаю, к исходу дня 19 июня мы завершим основные первоочередные задачи и уже будем планово работать по возвращению к мирной жизни", - сказал Леонтьев журналистам.

Основной задачей он назвал обеспечение населения водой. В городе специалисты уже провели хлорирование и дезинфекцию скважин. "Но дальше в населенных пунктах, где в основном частные домовладения, около 500 скважин. Придется все их обрабатывать: многим придется или помогать, или под нашим контролем это делать, потому что мы не можем допустить заражения кого-либо вследствие какой-то халатности или чрезмерного оптимизма", - отметил глава муниципалитета.

При этом возможны сложности с водой из скважин из-за обмеления Каховского водохранилища. "Все равно нас ожидают проблемы с водой. Мы сейчас питаемся из водозабора с 45-метрового второго водоносного слоя. После того, как давление из Каховского водохранилища упадет, как говорят специалисты, сам уровень водоносного слоя и дебет скважин уменьшится", - пояснил Леонтьев.

К концу дня субботы в городском округе планируют завершить утилизацию павших животных, в воскресенье выживший скот начнут вакцинировать. Власти ужесточили правила торговли молочной и мясной продукцией, работает лаборатория.

В городе продолжают работать саперы, которые обезвреживают смытые потоком боеприпасы. "Мы маркируем те места, где мы встречаем мины. И саперы проходят шаг за шагом каждый метр, чтобы обеспечить безопасность", - сказал глава города.

В ночь на 6 июня разрушились задвижки и другие строения Каховской ГЭС. Это привело к неконтролируемому сбросу днепровской воды из Каховского водохранилища, которое расположено на территории Херсонской и Запорожской областей. В Москве обвинили в произошедшем украинскую сторону, возбуждено дело о теракте.

Уровень воды в прибрежных населенных пунктах Херсонской области поднимался максимально на 12 м. Эвакуация потребовалась 8 тыс. жителей трех городских округов - Новая Каховка, Алешки и Голая Пристань. Введен режим ЧС. По последним данным, погибли 19 человек.

Новая Каховка Каховская ГЭС Херсонская область
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