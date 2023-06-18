Путин согласился с необходимостью "поиска и селекции" новых идей, касающихся СВО

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин согласился с необходимостью поиска и систематизации новых идей, касающиеся спецоперации.

"Вы же знаете известную сентенцию "хотите загубить дело - создайте рабочую группу". Но идея правильная у вас. Надо подумать, я с вами согласен, я сам хочу это сделать", - сказал он в закрытой части встречи с военкорами, которая состоялась 13 июня.

Кадры встречи показала программа "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1" (ВГТРК).

Президент добавил, что необходимо "собирать информацию и селектировать ее по наиболее перспективным военно-техническим средствам".

В ходе встречи прозвучало предложение создать рабочую группу из администрации президента, чтобы на месте, на фронте, координировать и систематизировать все новые идеи.

Путин отметил, что в зоне СВО постоянно бывают представители Кремля и правительства. В их числе первый заместитель главы администрации президента Сергей Кириенко, вице-премьер Марат Хуснуллин, вице-премьер и глава Минпромторга Денис Мантуров.

"Вы правы в том, что надо бы поиск и селекцию надо осуществлять. Но как бы рабочую группу создавать бессмысленно. Нужно какую-то системную работу наладить. Надо подумать... Создать какую-то группу администрации, чтобы она постоянно там шастала там среди командиров", - заявил президент.

"Здесь есть проблемы. В армии должно быть единоначалие, понимаете", - отметил глава государства.