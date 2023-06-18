Путин допустил, что главнокомандующий ВСУ находится за границей

Владимир Путин Фото: Ali Balikci/Anadolu Agency via Getty Images

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин допустил, что главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный может находиться за границей.

"Ну, вы у него спросите. Но для этого нужно перейти на иностранный язык. Мне кажется, что он за границей. Но я могу ошибаться", - сказал Путин на встрече с военкорами в ответ на вопрос, где Залужный.

В воскресенье этот фрагмент общения Путина с военкорами, состоявшегося 13 июня, из программы "Москва. Кремль. Путин" телеканала "Россия 1" (ВГТРК) в своем телеграм-канале выложил журналист Павел Зарубин.