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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:12

Путин допустил, что главнокомандующий ВСУ находится за границей

Путин допустил, что главнокомандующий ВСУ находится за границей
Владимир Путин
Фото: Ali Balikci/Anadolu Agency via Getty Images

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин допустил, что главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный может находиться за границей.

"Ну, вы у него спросите. Но для этого нужно перейти на иностранный язык. Мне кажется, что он за границей. Но я могу ошибаться", - сказал Путин на встрече с военкорами в ответ на вопрос, где Залужный.

В воскресенье этот фрагмент общения Путина с военкорами, состоявшегося 13 июня, из программы "Москва. Кремль. Путин" телеканала "Россия 1" (ВГТРК) в своем телеграм-канале выложил журналист Павел Зарубин.

Валерий Залужный Владимир Путин
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