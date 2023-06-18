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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:12

Песков заявил, что Россия будет наказывать тех, кто угрожает убивать ее граждан

Песков заявил, что Россия будет наказывать тех, кто угрожает убивать ее граждан
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Россия будет наказывать тех, кто угрожает ее гражданам убийством, это говорят враги, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Так говорят наши враги, и мы должны с ними воевать. Нельзя русским угрожать убийством, русские должны за это наказывать, и мы будем это делать", - сказал он в интервью автору программы "Москва. Кремль. Путин" ("Россия 1", ВГТРК) Павлу Зарубину в связи с высказыванием советника руководителя офиса президента Украины Михаила Подоляка, заявившего о желании "убить как можно больше русских".

Как сказал Песков, руководитель военной разведки, члены Совета безопасности Украины также "неоднократно говорили о желании убивать как можно больше русских".

"Конечно, очень хотелось бы, чтобы подобные заявления ну хоть как-то получили оценку за рубежом. Парламентарии в этих странах, они же должны понимать, кому они отправлять помощь - вот таким вот де факто убийцам, людям, которые декларируют свое намерение убивать", - заметил представитель Кремля.

Украина Дмитрий Песков
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