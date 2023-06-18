Путин заявил, что получаемые им данные о потерях ВСУ основываются на радиоперехватах

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин сообщил, что данные о потерях ВСУ, которые он получает, основываются, в частности, на радиоперехватах.

"Кстати говоря, то, что я вам говорил о потерях противника - они между собой в разговорах это подтверждают. Каналов очень много", - заявил он в беседе с военкорами, которая состоялась 13 июня. Фрагмент беседы, снятый для программы "Москва. Кремль. Путин", был показан в итоговой программе "Вести недели" ("Россия 1", ВГТРК).

Как отметил президент, средства связи противника российской стороне хорошо известны. " И противник пользуется этими средствами связи. И мы. И они нас слушают, и мы. И очень многое стекается ко мне", - рассказал он.

Путин отметил, что информация стекается к нему "по большому количеству каналов". В том числе он периодически разговаривает напрямую с командирами батальонов, бригад, полков и дивизий.

Глава государства рассказал, что обычно связывается с ними после докладов высшего военного руководства.

13 июня Путин заявил на встрече с военкорами, что действия РФ в ходе специальной военной операции на территории Украины будут складываться из потенциала, который сложится на момент окончания "контрнаступления" ВСУ.

Президент тогда отметил, что ситуация на момент окончания наступательных действий ВСУ - "это ключевой вопрос".

"Я думаю, что понимая - я с полным основанием об этом говорю, - понимая катастрофические именно, катастрофические потери, ну, руководство, какое бы оно ни было - голова-то на плечах есть, - они должны задуматься, что делать дальше", - заключил тогда Путин.