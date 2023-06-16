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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:12

"Справедливая Россия" выдвинула кандидата на выборы губернатора Магаданской области

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Магаданское отделение партии "Справедливая Россия - За правду" выдвинула члена совета регионального отделения партии Олега Прикоки кандидатом на выборы губернатора области, говорится в сообщении на сайте партии.

Кандидатура Прикоки утверждена на конференции регионального отделения партии.

Как сообщалось, Магаданская областная думы назначили дату выборов губернатора региона на 10 сентября, в единый день голосования.

Ранее "Единая Россия" выдвинула действующего губернатора Магаданской области Сергея Носова кандидатом для участия в выборах главы региона.

Единая Россия Магадан Справедливая Россия
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