ЕГЭ по информатике сдадут почти 130 тыс. человек

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Второй по популярности Единый госэкзамен (ЕГЭ) по выбору - информатика, ее сдают 19 и 20 июня около 130 тыс. выпускников, сообщили в пресс-службе Рособрнадзора.

"19 и 20 июня состоится ЕГЭ по информатике и ИКТ. Данный экзамен участники сдают в компьютерной форме. Всего на участие в ЕГЭ по информатике и ИКТ в эти дни зарегистрировано около 130 тысяч человек", - сообщили в пресс-службе.

По информации пресс-службы, в этом году информатика вышла на второе место по популярности среди предметов по выбору.

19 июня на сдачу экзамена зарегистрировано около 82,5 тыс. человек, в том числе 81 тыс. - выпускники текущего года. 20 июня сдавать экзамен планируют более 47 тыс. человек, в том числе более 46 тыс. выпускников текущего года, сообщили в ведомстве.

Экзаменационная работа по информатике и ИКТ выполняется с помощью специализированного программного обеспечения, предназначенного для проведения экзамена в компьютерной форме, отметили в Рособрнадзоре.

Там пояснили, что экзамен включает в себя 27 заданий с кратким ответом. Все ответы будут проверяться автоматически без участия экспертов. Продолжительность экзамена составляет 3 часа 55 минут.

"При выполнении заданий участникам будут доступны на протяжении всего экзамена текстовый редактор, редактор электронных таблиц, системы программирования. Доступ к сети "Интернет" во время экзамена запрещён", - сказали в пресс-службе.

Установленный минимальный балл ЕГЭ по информатике и ИКТ, ниже которого вузы не могут устанавливать проходной порог для абитуриентов, составляет 40 баллов. Результаты экзамена от 19 июня участники получат не позднее 4 июля, от 20 июня - не позднее 5 июля, пояснили в Рособрнадзоре.