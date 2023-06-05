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В Москве продлили программу психологической поддержки школьников перед ЕГЭ

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - В Москве продлили на следующий учебный год программу психологической поддержки выпускников школ перед сдачей единого государственного экзамена, сообщает сайт мэрии.

В городе завершился цикл открытых лекций психологов и ученых для выпускников и старшеклассников, его посмотрели 400 тысяч раз, сообщила сайту заммэра Москвы Анастасия Ракова.

"В конце цикла лекций стало понятно, что это очень востребованный формат. Мы видим, что детям необходима такая поддержка. Мы подготовим персональную рассылку и предложим каждому выпускнику, который был на лекциях, рассказать нам о своих впечатлениях и о том, как улучшить этот формат. Это поможет нам повторить такую программу психологической поддержки для выпускников уже в следующем учебном году", - сказала Ракова.

Анастасия Ракова ЕГЭ Москва
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