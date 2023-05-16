Глава Рособрнадзора не ждет отмены ЕГЭ в ближайшие десять лет

Но рассчитывает на создание полного портрета выпускника с помощью искусственного интеллекта

Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Форма Единого государственного экзамена существенно не изменится в ближайшие 10 лет, но возможно ее дополнение данными, собранными искусственным интеллектом, считает руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев.

"Пока я не вижу перспективы, что форма (ЕГЭ), как экзамена, нами будет вообще отменена в ближайшие десять лет точно", - сказал Музаев во вторник на горячей линии по проведению государственной итоговой аттестации.

Руководитель Рособрнадзора добавил, что к 2030 году в формат выпускного экзамена может быть дополнен новыми массивами данных, которые будут анализироваться и собираться с помощью искусственного интеллекта.

"Серьезно анализировать сможет не только человек, не только высшее учебное заведение, но и искусственный интеллект по тем электронным следам, которые за каждым из нас", - пояснил он.

По его словам, будут приниматься во внимание и индивидуальные достижения учеников.

"Тот массив информации с 1-го по 11-й класс, тот массив достижений, который у нас есть, не только по стандартным оценкам, но и по участиям в олимпиадах, конкурсах. Возможно, мы получим полный портрет выпускника", - пояснил Музаев.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая с ежегодным отчетом о работе правительства, заявил, что отмена ЕГЭ требует серьезного обсуждения. "Если какие-то есть альтернативные предложения, нужно системно их рассматривать и предлагать", - подчеркнул премьер.