Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:56

Рособрнадзор разъяснил, что в ЕГЭ по географии включены новые территории России

Рособрнадзор разъяснил, что в ЕГЭ по географии включены новые территории России
Фото: Владимир Смирнов/ТАСС

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - В экзаменационные материалы ЕГЭ по географии в 2023 году включены контурные карты с новыми территориями России (Донецкая и Луганская народные республики, Запорожская и Херсонская области), сообщила пресс-служба Рособрнадзора.

"При проведении основного периода единого государственного экзамена в 2023 году участникам ЕГЭ по географии будут выдаваться актуальные карты территории Российской Федерации", - заверило ведомство.

В сети появились неактуальные изображения территории России в демонстрационных материалах к ЕГЭ. В Рособрнадзоре объяснили, что демонстрационные варианты по всем учебным предметам, которые используются для проведения ЕГЭ, разработаны и размещались на сайте Федерального института педагогических измерений в августе 2022 года, до проведения референдумов и включения в состав Российской Федерации ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

Экзамен по географии пройдет 26 мая, на него зарегистрировались около 20 тысяч человек, в том числе более 19 тысяч - это выпускники 2023 года.

ЕГЭ ЛНР ДНР Рособрнадзор ФИПИ Херсонская область Запорожская область
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Лукашенко заявил о начале перемещения российского ядерного оружия в Белоруссию

Депутат Аксаков допустил отмену НДФЛ для вкладов со сроком 3 и более лет

Депутат Аксаков допустил отмену НДФЛ для вкладов со сроком 3 и более лет
Военная операция на Украине

Мобилизованных с диабетом и сердечно-сосудистыми заболеваниями от службы не освободят

Беспилотник сбит на подлете к Белгороду

МГИМО переведен на дистанционный режим из-за случая заболевания корью

МГИМО переведен на дистанционный режим из-за случая заболевания корью

"Яндекс" предложит инвесторам на выбор участие в российском или международном бизнесах

Послов ФРГ, Дании и Швеции вызвали в МИД из-за расследования подрывов "Северных потоков"

Послов ФРГ, Дании и Швеции вызвали в МИД из-за расследования подрывов "Северных потоков"

Госдума расширила перечень экстремистских материалов, хранить которые запрещено

Госдума расширила перечень экстремистских материалов, хранить которые запрещено

Гладков сообщил об обстрелах территорий семи районов Белгородской области за сутки

Верховный суд России по иску Минюста ликвидировал партию ПАРНАС

Верховный суд России по иску Минюста ликвидировал партию ПАРНАС
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });