Рособрнадзор разъяснил, что в ЕГЭ по географии включены новые территории России

Фото: Владимир Смирнов/ТАСС

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - В экзаменационные материалы ЕГЭ по географии в 2023 году включены контурные карты с новыми территориями России (Донецкая и Луганская народные республики, Запорожская и Херсонская области), сообщила пресс-служба Рособрнадзора.

"При проведении основного периода единого государственного экзамена в 2023 году участникам ЕГЭ по географии будут выдаваться актуальные карты территории Российской Федерации", - заверило ведомство.

В сети появились неактуальные изображения территории России в демонстрационных материалах к ЕГЭ. В Рособрнадзоре объяснили, что демонстрационные варианты по всем учебным предметам, которые используются для проведения ЕГЭ, разработаны и размещались на сайте Федерального института педагогических измерений в августе 2022 года, до проведения референдумов и включения в состав Российской Федерации ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

Экзамен по географии пройдет 26 мая, на него зарегистрировались около 20 тысяч человек, в том числе более 19 тысяч - это выпускники 2023 года.