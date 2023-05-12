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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:03

Чернышенко заявил о дефиците IT-специалистов в России

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Зарплаты российских айтишников в целом два раза выше, чем у специалистов других отраслей, сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

"Вы знаете, что зарплаты в IT-отрасли в два раза выше, чем в среднем по рынку. И у нас огромный дефицит IT-специалистов. Поэтому все те, кто смотрят сегодня начало этого форума, увидит сегодняшних победителей, - вы все потенциально самые в будущем высокооплачиваемые специалисты, которые нам так нужны", - сказал Чернышенко в пятницу на III Молодёжном форуме по управлению интернетом (Youth RIGF 2023).

Вице-премьер заявил, что в РФ "одно из самых продвинутых цифровых правительств в мире" и "по уровню цифровой зрелости госуправление находится на уровне - конкурирует с финтехом, который - как банковская сфера - является одним из самых продвинутых во всех отраслях с точки зрения цифровой зрелости".

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По его словам, это "некоторых пугает, поскольку правительство вдруг стало на одном языке говорить с бизнесом".

"Хочу вас заверить, у нас намерения и поручения президента только такие, чтобы создавать условия, ломать барьеры бюрократические прежде всего. Вы, наверное, заметили, что IT-отрасль у нас, наверное, одна из самых обласканных с точки зрения мер поддержки, которые мы ей даём", - сказал Чернышенко.

"Это, в свою очередь, приводит к тому, что аудитория и размах цифрового движения в России приобретает все больший и больший масштаб. Особенно на фоне того, что западные вендоры и владельцы технологий, которые до этого почти 30 лет здесь строили свои монополии, сейчас под давлением англосаксов уходят с нашего рынка. И освобождается огромная ниша, которую стремительно занимают наши разработчики", - добавил он.

В пятницу на форуме состоялась церемония награждения победителей премии Альянса по защите детей в цифровой среде "За безопасное цифровое детство".

Альянс по защите детей в цифровой среде был создан в сентябре 2021 года компаниями "ВымпелКом", "Газпром Медиа Холдинг", "Лаборатория Касперского", "МегаФон", МТС, VK, "Национальная Медиа Группа", "Ростелеком" и "Яндекс". Миссия альянса - развитие безопасного интернет-пространство для детей.

Дмитрий Чернышенко
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