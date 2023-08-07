Минцифры 8 августа завершит прием заявок от сотрудников IT-компаний на отсрочку от призыва

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Прием заявок на отсрочку от срочной службы в осенний призыв от сотрудников аккредитованных IT-компаний завершится в ночь со вторника на среду, в 23:59 по Москве 8 августа, сообщили в Минцифры.

Предполагается, что заявление сотрудника увидит его работодатель в своем личном кабинете на портале госуслуг, проверит и подтвердит данные.

"Если сотрудник не подаст заявление сам, то его может внести в списки компания", - отметили в Минцифры.

Компания должна отправить все данные в Минцифры не позднее 11 августа.

Минцифры передаст списки в Минобороны до 31 августа, а с 1 октября по 31 декабря призывная комиссия будет принимать решения по отсрочке.

Чтобы получить отсрочку от осеннего призыва, IT-специалист должен работать в аккредитованной IT-компании не менее 11 месяцев в течение года, предшествующего дате начала очередного призыва. Компания должна быть аккредитована до 11 августа 2023 года. При этом, напомнили в Минцифры, требование к стажу сотрудника не предъявляется, если он устроился на работу в течение года после окончания учёбы.

Кроме того, IT-специалист должен быть гражданином России в возрасте от 18 до 27 лет, работать по трудовому договору с нормальной продолжительностью трудового дня, а также иметь высшее образование по специальности из перечня (в приложении к постановлению правительства от 28 марта 2022 года № 490).

Отсрочка от срочной службы предоставлялась IT-специалистам во время весеннего и осеннего призывов 2022 года, а также весеннего призыва в этом году.