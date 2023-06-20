ФСБ сообщила о задержании в Нальчике украинского шпиона

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - ФСБ сообщила о задержании в Нальчике гражданина Украины, передавшего секретные сведения военного характера иностранной спецслужбе.

"Федеральной службой безопасности Российской Федерации на территории г. Нальчика Кабардино-Балкарской Республики пресечена противоправная деятельность подозреваемого в шпионаже 44-летнего гражданина Украины", - сообщили в ФСБ во вторник.

В спецслужбе заявили, что задержанный, "действуя по заданию Службы безопасности Украины, собрал и передал сотруднику иностранной спецслужбы сведения военного характера для их использования против безопасности Российской Федерации в условиях проведения специальной военной операции".

Следственными органами ФСБ России возбуждено уголовное дело по ст. 276 УК России (шпионаж). По данной статье мужчине грозит наказание до 20 лет лишения свободы.