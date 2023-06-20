Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:37

ФСБ сообщила о задержании в Нальчике украинского шпиона

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - ФСБ сообщила о задержании в Нальчике гражданина Украины, передавшего секретные сведения военного характера иностранной спецслужбе.

"Федеральной службой безопасности Российской Федерации на территории г. Нальчика Кабардино-Балкарской Республики пресечена противоправная деятельность подозреваемого в шпионаже 44-летнего гражданина Украины", - сообщили в ФСБ во вторник.

В спецслужбе заявили, что задержанный, "действуя по заданию Службы безопасности Украины, собрал и передал сотруднику иностранной спецслужбы сведения военного характера для их использования против безопасности Российской Федерации в условиях проведения специальной военной операции".

Следственными органами ФСБ России возбуждено уголовное дело по ст. 276 УК России (шпионаж). По данной статье мужчине грозит наказание до 20 лет лишения свободы.

ФСБ Нальчик Украина
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Что произошло за день: понедельник, 19 июня

Депутат Госдумы сообщил о невозможности признать "Ельцин Центр" иноагентом

Депутат Госдумы сообщил о невозможности признать "Ельцин Центр" иноагентом
ПМЭФ-2023

Сбербанк, ВТБ и "Росатом" вошли в топ-3 самых заметных компаний по итогам ПМЭФ-2023

Сбербанк, ВТБ и "Росатом" вошли в топ-3 самых заметных компаний по итогам ПМЭФ-2023

Генпрокуратура признала нежелательной в РФ правозащитную группу "Агора"

Новогодние праздники в России в 2024 году продлятся с 1 по 8 января

Новогодние праздники в России в 2024 году продлятся с 1 по 8 января

Одиннадцать крупных предприятий белгородского Шебекино повреждены при обстрелах

Песков отметил проблемы с безопасностью представителей ООН на затопленных территориях

Песков отметил проблемы с безопасностью представителей ООН на затопленных территориях

Штормовое предупреждение продлено в Северной Осетии

Штормовое предупреждение продлено в Северной Осетии

ФСБ заявила о пресечении попытки терактов против руководства Запорожской области

Володин призвал уехавших россиян вернуться, так как позже "этой возможности может не быть"

Володин призвал уехавших россиян вернуться, так как позже "этой возможности может не быть"
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });