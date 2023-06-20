Кремль уверен, что отношения Китая с другими странами не будут направлены против РФ

Встреча госсекретарея США Энтони Блинкена и лидера КНР Си Цзиньпина Фото: АР/ТАСС

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что визит госсекретаря США Энтони Блинкена в КНР свидетельствует о праве Китая выстраивать суверенные отношения с другими странами, и выразил уверенность, что это не направлено против РФ.

"В данном случае Китай реализует свои суверенные права на выстраивание отношений с другими странами. Тем более, вряд ли стоит умалять значение выстраивания предсказуемых отношений между Китаем и США. Но уровень отношений стратегического партнерства с Китаем позволяет нам быть уверенными, что выстраивание таких отношений с другими странами никогда не будет направлено против нашей страны", - сказал Песков журналистам во вторник.

Так он по их просьбе прокомментировал визит Блинкена в КНР.