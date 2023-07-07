Йеллен отметила, что разрыв экономических связей США и Китая привел бы к мировому кризису

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - США не добиваются изоляции своей экономики от КНР, такой ход событий стал бы мировым кризисом, заявила американский министр финансов Джанет Йеллен.

"Мы добиваемся диверсификации связей, а не их разрыва. Расцепление двух крупнейших мировых экономик было бы дестабилизирующим явлением для мировой экономики, и это практически невозможно было бы сделать", - приводят западные СМИ ее слова на состоявшейся в ходе визита в КНР встрече с представителями работающих там американских компаний.

Вместе с тем она выразила беспокойство в связи с решением КНР ввести экспортный контроль в отношении галлия и германия – металлов, необходимых, в том числе для производства полупроводников. При этом она подчеркнула, что меры, ранее предпринятые Вашингтоном в отношении экономики КНР, носят ограниченный характер, направлены на защиту американских национальных интересов, а не на получение экономических преимуществ США над Китаем.

Йеллен также заявила, что прибыла в Китай для усиления каналов связи между США и КНР и для работы над стабильными отношениями между государствами. Она высказалась против нерыночных практик, применение которых Вашингтон приписывает властям КНР, и призвала Пекин к возвращению на путь рыночных реформ.

Ранее Йеллен провела встречу с Лю Хэ, бывшим вице-премьером Госсовета КНР и одним из близких советников председателя КНР Си Цзиньпина. Позднее она должна встретиться с премьером Госсовета КНР Ли Цяном.

Минфин КНР в связи с визитом Йеллен обнародовал заявление, согласно которому Китай надеется, что США приложат усилия к формированию благоприятной атмосферы для развития торгово-экономического сотрудничества. Минфин сообщил, что визит Йеллен 6-9 июля является "мерой, направленной на реализацию важного консенсуса, достигнутого на встрече глав государств Китая и Соединенных Штатов на Бали, и укрепление связей и обменов в финансовой сфере между двумя странами".

Телеканал CNN, комментируя предстоящий визит Йеллен, писал, что никаких "значительных прорывов" не ожидается.

Американо-китайские отношения обострились после того, как США сбили над своей территорией китайский аэростат в феврале 2023 года. Однако в Вашингтоне считают, что в результате июньского визита в Пекин госсекретаря США Энтони Блинкена сторонам удалось добиться некоторого прогресса в двухсторонних отношениях.