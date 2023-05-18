Российское подразделение Google подало в суд иск к ФССП

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Российское подразделение американской компании Google - ООО "Гугл" - подало в Арбитражный суд Москвы иск к Федеральной службе судебных приставов России.

Согласно картотеке, размещенной на сайте Арбитражного суда, иск был подан 17 мая и в нем оспариваются постановления и действия судебного пристава-исполнителя.

Речь, скорее всего, идет об обжаловании действий ФССП по аресту имущества ООО "Гугл" в связи с решением российского суда.

Российское подразделение IT-гиганта не исполняло судебные решения о выплате штрафов за нарушение законодательства. Совокупная сумма всех штрафов составляет порядка 30 млрд рублей, значительная часть которых уже была взыскана.

12 мая этого года директор ФССП Дмитрий Аристов сообщил "Интерфаксу", что Google стала самым большим должником из интернет-ресурсов, оштрафованных судами в стране за нарушение законодательства, но значительная часть средств приставами взыскана.

"Google - самый большой должник, который должен порядка 30 млрд рублей, но значительную часть этих средств мы взыскали", - сказал он в кулуарах Петербургского международного юридического форума.

По его словам, воздействие приставов на компанию в настоящее время ограничено, так как Google находится в стадии банкротства.

"Но без ответа они не остались и всё, что у них было в РФ, а было не мало - мы все забрали и отдали государству", - сказал Аристов.

С начала 2021 года за отказ удалять запрещенный в России контент были оштрафованы крупнейшие интернет-сервисы - Google, Telegram, Facebook, TikTok и др. Сумма назначенных судами штрафов этим иностранным компаниям превышает 200 млн рублей.

Google и другие интернет-ресурсы ранее неоднократно привлекались к административной ответственности за нарушение российского законодательства в части неудаления запрещенной информации. В том числе, компании были оштрафованы за неудаление недостоверной информации о спецоперации на Украине, призывы к экстремизму в отношении граждан РФ, пропаганду ЛГБТ.